Dette er de viktigste nyhetene fra natten, ifølge NTB

Person omkom i ulykke i Seljord

En person omkom fredag kveld i en ulykke i Seljord i Telemark. En person ble siktet for å ha medvirket til ulykken.

– Politiet foretar åstedsundersøkelser og etterforsker hendelsen for å finne ut av hva som har skjedd, skrev Sørøst politidistrikt på X.

Politiet ønsket natt til lørdag ikke å kommentere saken ytterligere, men opplyste at pårørende var varslet.

Hamas sier Israel har sendt våpenhvileforslag

Hamas sa natt til lørdag at de hadde mottatt et våpenhvileforslag fra Israel og vil se på forslaget før de kommer med et svar.

I en uttalelse om at de har mottatt det israelske forslaget, sa den islamistiske gruppen ikke noe om detaljene i forslaget eller hvilke betingelser som stilles. Tidligere har Israel krevd at alle gislene som ble tatt under Hamas' angrep mot Israel 7. oktober løslates.

Flere medier sier at Israel ser på den seneste innsatsen for å få i stand en våpenhvile som en «siste sjanse» før et planlagt angrep på Rafah, lengst sør på Gazastripen, ved grensen til Egypt.

Ti døde i hotellbrann

Minst ti personer mistet livet i en brann på et mindre hotell i byen Porto Alegre sør i Brasil. Ytterligere elleve ble skadd, opplyser lokale myndigheter.

Brannen i den tre etasjer høye bygningen startet natt til fredag. Et vitne sier han klarte å komme seg ut fra rommet sitt da flammene nærmet seg ved 2-tiden.

Det delstatlige brannvesenet sier hotellet ikke hadde skikkelig godkjenning, og at det manglet en nødplan i tilfelle brann. Hotellet hadde kontrakt med lokale myndigheter for å huse hjemløse. Det er en del av en kjede med drøyt 20 mindre hoteller i Porto Alegre.

Houthiene hevder å ha skutt ned drone

En talsmann for houthi-opprørerne i Jemen sier de har skutt ned en amerikansk drone i luftrommet over provinsen Saada.

I en uttalelse sier opprørsgruppen at den brukte «en passende rakett» til å skyte ned en MQ-9-drone – også kjent under navnet Reaper – mens den «utførte et fiendtlig oppdrag».