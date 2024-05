PST har avdekket russisk etteretning i Vestland, hvor flere agenter er avslørt, skriver NRK.

PST har avslørt flere agenter, opplyser PST-sjef i Vestland, Torgils Lutro, til NRK. Han vil imidlertid ikke si hvor mange.

Målet til Russland er å skade Norges omdømme overfor allierte, opplyser han.

– Det er tydelig at et av Russlands mål er sette oss i et dårlig lys. De vil forsøke å vise at vi ikke har kontroll selv, eller at vi ikke kan bistå våre allierte med eksportering under potensielle fremtidige situasjoner, sier han.