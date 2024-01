To biler har torsdag kveld kjørt i grøfta på glatt og vanskelig vinterføre.

På Viksveien i Spind skal en personbil ha kjørt ut av veien like før klokken 21. Ifølge vitner skal brøytekantene være et godt stykke utenfor veiskulderen, noe som har ført til at bilisten ikke har hatt helt oversikt over eksakt hvor veien har gått. Det førte altså til at sjåføren kjørte seg fast.

Like før klokken 19 kjørte en personbil i grøfta på fylkesvei 43 like nord for Birkeland i Kvås. Det skal ha vært glatt på stedet, og utforkjøringen skal etter det Lister24 forstår ha funnet sted i forbindelse med øvelseskjøring.

Ettersom det ikke har vært personskader har ikke politiet hatt befatning med noen av sakene.