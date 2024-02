EU har invitert Norge til en dugnad for å utvikle nye atomkraftverk. – Bør gripes med begge hender, mener Frp.

– Fremskrittspartiet ber regjeringen kjenne sin besøkelsestid til å melde seg på dette programmet før fristen i april. Hvis ikke regjeringen forstår dette selv, så vurderer vi å få Stortinget til å instruere regjeringen til det, sier Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen til NTB.

Det nye EU-initiativet ble omtalt av Energi og Klima i forrige uke og er nå til vurdering hos regjeringen. Gjennom en bred allianse av myndigheter, selskaper og forskningsinstitusjoner ønsker EU å utvikle en ny generasjon atomkraftverk av typen SMR (små modulære atomkraftverk).

– EUs invitasjon til å bli med på utviklingssamarbeidet «European Industrial SMR Alliance» for små modulære atomkraftverk bør gripes med begge hender av regjeringen. Her har Norge sjanse til å bidra med kompetanse og ressurser slik at fossilfri, regulerbar, stabil og rimelig energi kan realiseres kjappest mulig til beste for Europa, Norge og verden, sier Nilsen.

Regjeringen: – Kan ikke utelukkes

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Energidepartementet bekrefter at saken nå skal drøftes i regjeringen.

– Energidepartementet vil vurdere om det er relevant for Norge å delta her, skriver hun i en epost til NTB.

Hun understreker at regjeringen ønsker å konsentrere innsatsen på de energikildene som har størst potensial for Norge, og der Norge allerede har kompetanse og erfaring.

– I årene framover skal vi derfor legge til rette for mer vindkraft på land og til havs, oppgradering av eksisterende vannkraftverk, solkraft og ikke minst styrke innsatsen på energieffektivisering, sier Sæther.

Statssekretæren merker seg at det er mye snakk om utvikling av små kjernekraftverk for tiden og sier at regjeringen vil følge utviklingen fortløpende.

– Det kan ikke utelukkes at det en gang i fremtiden kan komme mindre modulære anlegg som på kommersielt grunnlag kan være interessante også for Norge. Foreløpig er dette dyr og umoden teknologi, sier hun.

Frp: – Nisseluen er på

Fremskrittspartiet mener at EU-satsingen har potensial til å framskynde tidsplanen for SMR-prosjekter.

– Dette betyr at kjernekraftprosjekter kan materialiseres raskere enn tidligere antatt, noe som gjør kjernekraft mer aktuelt enn noensinne, både for energi- og klimamål på 2030- og 2040-tallet, også for Norge, sier Nilsen.

Han mener at regjeringen har «nisseluen godt tredd ned over hodet» når det gjelder kjernekraft.

– Støre-regjeringens aversjon mot kjernekraft ser ut til å være enestående i Europa. Enestående med negativt fortegn, da alle andre land har forstått mulighetene og potensialet som ligger i kjernekraft, og da spesielt SMR-teknologien, sier han.

