Kraftig fall i driftsresultat for Norske Skog

Googles etablering av et stort datasenter i Skien kan føre til en betydelig økning i strømprisene i Sør-Norge. Det mener strømanalytiker Sigbjørn Seland.

Strømanalytikeren i Storm Geo Nena Analysis sier til NRK at etableringen kan påvirke strømprisene til abonnenter i Sør-Norge.

Google skal investere nærmere 6,8 milliarder kroner i senteret, som kan bli en av verdens største.

Seland peker på at Google til første byggetrinn har fått innvilget tilgang på 240 megawatt av Statnett, men at selskapet har søkt om, og står i kø for hele 840 megawatt. Det tilsvarer 5 prosent av Norges strømforbruk i dag.

– Da er det kjempestort. Det vil bli Norges største kraftforbruker, isolert sett. Og det kommer til å påvirke strømprisene, sier Seland. Han mener det ikke er noen tvil om at dette vil øke strømprisene betydelig.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug i Rødt.er sjokkert og synes dette er helt vanvittig.

– Vi kan ikke la en storkapitalist som Google få 5 prosent av kraften vår, og sende strømregningen til strømkundene, sier hun.

Googles norgessjef, Tine Austvoll Jensen, sier at de vil være med å bidra til å skape fornybar energi, for å bidra inn igjen til strømnettene. Hun peker på at selskapet har investert i et landvindsanlegg i Rogaland som produserer rundt 160 megawatt i året.

I en pressemelding tidligere onsdag skriver Google at datasenteret skal stå klart i 2026, og at byggingen kommer til å etablere 4000 arbeidsplasser, mens selve datasenteret vil sørge for rundt 100.