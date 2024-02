Det internasjonale pengefondet sier verdensøkonomien er mer utsatt for risiko om sentralbanker setter ned renter for tidlig enn om de venter litt for lenge.

Både den amerikanske og den europeiske sentralbanken er blant dem som har latt renten forbli høye de siste månedene i et forsøk på å dempe den kraftige prisveksten i kjølvannet av pandemien. Med inflasjonen på vei ned i mange utviklede og fremvoksende økonomier, er det blitt mer oppmerksomhet rundt når renten kan settes ned igjen, for å stimulere vekst og investeringer.

Det får sjefen for pengefondet (IMF) til å advare mot forhastede rentekutt.

– Våre folk har sett tilbake på historien, og deres konklusjon er at risikoen ved å lette på renten for tidlig er større enn risikoen for å ligge litt bakpå, sa Kristalina Georgieva på en pressebrifing torsdag.

– Men ikke hold på en streng pengepolitikk, hvis du ikke må. Så se på tallene og handle ut fra tallene, sier IMF-sjefen.

NTB-AFP

(©NTB)