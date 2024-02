Sent lørdag kveld fikk Agder-politiet melding om at to personer var på vei ut gående på E39 ved avkjøringen til Flekkefjord.

Politiet dro ut for å se etter personene.

Operasjonsleder i Agder-politiet la ut melding om hendelsen via X klokka 23.48.

Åtte minutter senere oppdaterte operasjonsleder meldingen med å opplyse at politiet hadde vært i kontakt med to personer som stemte med beskrivelsen de hadde fått.

- De har ikke vært på E39, men gått på ett fortau. Politiet gjør ikke noe videre.