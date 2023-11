Rema 1000 må skifte navn på et av sine grovbrød fordi navnet er villedende, mener Mattilsynet. Dagligvaregiganten mener på sin side at de har rent mel i posen.

Saken gjelder produktet «Ekstra grovt hverdagsbrød», skriver Adresseavisen. Og det er ordet «ekstra» som tilsynet reagerer på.

– Det er villende merking overfor forbrukeren, fordi ordet «ekstra» gjør det til en ernæringspåstand. Kundene forventer da at det sier noe om grovheten og fiberinnholdet i brødet. Kostfiber er en godkjent ernæringspåstand, men denne ernæringspåstanden er ikke godkjent, sier seniorinspektør Anne Mette Wigdahl Østeraa i Mattilsynet.

Tilsynet skriver i vedtaket at felles for de tillatte ernæringspåstandene er at det ikke er tillatt å forsterke påstanden med ord som for eksempel super, ekstra, veldig eller meget.

«Slike ord gir påstanden ny mening og er derfor ikke tillatt å bruke», skriver de.

Rema 1000 har klaget på vedtaket og mener de har sitt på det tørre.

– Uttrykket «ekstra» er relatert til brødskalaen, og det er et generisk uttrykk i bransjen. Vi mener at navnet «Ekstra grovt hverdagsbrød» er dekkene og veiledende overfor forbruker, skriver kvalitetssjef Marna Kotte for Egne Merkevarer i Rema 1000 i en epost til Adresseavisen.

