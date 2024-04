Torsdag formiddag blir det temadag på Farsund kino i regi av kommunen.

– Sammen med flere aktører mener vi at vi har fått til en nyttig, inspirerende og informativ temadag for innbyggerne. Med oss har vi blant annet Game of Lister, brannvesenet og ambassadør for velferdsteknologi og smarte ting. I tillegg deltar Statsforvalteren i fra Sør-Trøndelag med informasjonsfilm digitalt, sier Anniken Johansen, ergoterapeut og prosjektleder vedrørende velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse.

Flere tema

Temadagen vil dreie seg om informasjon om hvordan teknologi kan bidra til at flere kan bo trygt hjemme.

Ulike tema denne dagen vil ifølge arrangørene være:

Brannsikkerhet i hjemmet

Hva er egentlig velferdsteknologi, og hvordan kan dette brukes i hverdagen

Frisklivstilbud gjennom kommunens frisklivssentral

Game of Lister og hva de kan bistå med

Fremtidsfullmakt

Kommunens Frivilligsentral

– Bo trygt hjemme

– Vi ønsker å spre bevissthet rundt hvordan teknologi kan bidra til å bo trygt hjemme, samt informere om hvor man kan be om råd og veiledning ved behov. Vi håper denne temadagen vil bevisstgjøre innbyggere på hvordan teknologi og flere tjenester kan bidra til økt trygghet, selvstendighet og mestring i hverdagen, forklarer Johansen.

Vi håper denne temadagen vil bevisstgjøre innbyggere på hvordan teknologi og flere tjenester kan bidra til økt trygghet, selvstendighet og mestring i hverdagen. Anniken Johansen, arrangør, ergoterapeut og prosjektleder

Temadagen er arrangert i regi av Lister-samarbeidet, hvor kommunen er utfordret til å ha en aktiv temadag med fysisk samling for våre innbyggerne. Hver Lister kommune avholder egen temadag.

Streames på Lister24

Kommunen ønsker å nå ut til flest mulig innbyggere. Arrangementet er gratis, og det er aktuelt for alle innbyggere i Farsund kommune.

Temadagen vil også tas opp på opptak og live-streames gjennom Lister24, som vil være åpen for abonnenter.

– Selv om den streames ønsker vi at flest mulig deltar fysisk. Hjertelig velkommen! avrunder Johansen.