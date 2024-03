I forkant ble luftalarmen utløst etter at russiske styrker startet et rakett- og droneangrep. Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko opplyser at rester av raketter skutt ned av ukrainsk luftvern, falt ned på en boligbygning. Det ble utløst brann i en leilighet i en annen del av byen, og vrakrester fra nedskutte raketter falt ned også over flere områder der det ikke bor folk.

Tre av fire land kan få redusert befolkningen innen 2050 som følge av fallende fødselsrate. Innen 2100 ligger over 97 prosent av verdens land, 198 av 204 land, an til å få en fertilitetsrate som er lavere enn det som trengs for å opprettholde befolkningsstørrelsen over tid. Analysen viser at annethvert barn i verden vil bli født i afrikanske land sør for Sahara innen 2100.