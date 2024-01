Erling Braut Haaland fikk prisen som årets mannlige utøver og utøvernes pris under Idrettsgallaen i Trondheim. Jærbuen har lagt bak seg et knallsterkt år.

På tampen av mai og i starten av juni smykket Haaland og Manchester City seg med en høythengende trofétrippel da både Premier League, FA-cupen og mesterligaen ble vunnet.

Lørdag fikk han to priser. Han hadde god konkurranse fra flere sterke utøvere etter et svært godt år for norsk idrett.

– Det var et fantastisk år for meg og laget. Mange utøvere i Norge hadde gode år, så jeg setter ufattelig stor pris på det, sa Haaland i en videomelding.

Haaland noterte 50 mål på 60 kamper i alle turneringer i kalenderåret, kun slått av Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé og Harry Kane.

I juryens begrunnelse for Haalands nominasjon het det blant annet følgende:

«Hadde en eventyrlig sesong i Manchester City. Ble kåret til årets spiss under Gullballen og i tillegg årets spiller i engelsk fotball og i Europa. Ble av BBC kåret til årets idrettsutøver i verden».

Haaland har den siste tiden slitt med en fotskade, men regnes å være tilbake på banen om kort tid. Han har fortsatt å levere godt for City også i årets sesong.

I fjor ble jærbuen slått av friidrettsløper Jakob Ingebrigtsen i kampen om prisen som årets mannlige utøver. 23-åringen fra Sandnes er sammen med Karsten Warholm (2022 og 2020), Viktor Hovland (2021) og Aksel Lund Svindal (2019) de foregående vinnerne av utmerkelsen.

(©NTB)