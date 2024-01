Klokken 12 onsdag ble Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg testet over hele Norge. DSB ber om hjelp til å kartlegge hvor mange som fikk testen.

– Det vil ta noe tid før vi har resultatene fra denne, men disse blir publisert så snart vi har dem, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Tilbakemeldinger på testen gis til nodvarsel.no. Testen ble gjennomført mellom klokken 11.55 og 12.10 onsdag, og det var en høy sirenelyd som spilte av i cirka ti sekunder.

Forrige test var i juni i fjor, da var det 78 prosent av befolkningen som fikk testen. Ifølge DSB-direktøren var det et godt resultat, men de håper på et enda høyere antall denne gangen.

Venter bedre resultat i år

Siste gang var det ikke alle som fikk varselet fordi de ikke hadde telefoner eller oppdateringen som kunne motta testen.

– For å kunne motta Nødvarsler må man ha en nyere mobiltelefon som er oppdatert med nyere programvare. Ettersom disse oppdateringene ble tilgjengelige i mars 2023, var det ikke alle som hadde lastet ned og installert disse da vi testet i juni, sier Aarsæther.

Nkom anslår at rundt 84 prosent av iPhoner i Norge er oppdatert med ny nok programvare til å kunne motta nødvarsler, og at det samme gjelder 75 til 90 prosent av Android-telefiner.

Sikkerhetsinformasjon

Det er politiet som sender ut Nødvarsel på mobilen, og samtidig tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen, både for å gjøre folk kjent med hvordan det oppleves å få et slikt varsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

