Fire av ti sier at de vurderer å skru ned varmen i boligen sin for å spare penger. Dette gir økt risiko for frostskader, ifølge forsikringsselskap.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av forsikringsselskapet Fremtind. 41 prosent sier de vurderer å skru ned varmen.

Skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen mener at dette kan virke mot sin hensikt.

– Sprengkulde og strømsparing er en dårlig kombinasjon. Du risikerer å få avkorting i erstatningen hvis du ikke har på nok varme og får en frostskade, sier hun.

Man trenger ikke å ha oppholdstemperatur i alle rom, men det må være tilstrekkelig med varmekilder, forklarer hun.

– En god huskeregel er å regne 60–70­­­ watt per kvadratmeter. Blir det ekstra kaldt, kan det være en fordel med opp mot 70–85 watt per kvadratmeter, sier hun.

