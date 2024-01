Viggo Kristiansens advokat Brynjar Meling sier tiltalen mot Jan Helge Andersen er en bekreftelse på frifinnelsen av Kristiansen.

– Det er en bekreftelse på at frifinnelsen av Viggo ikke er basert på mangel på bevis, men på at det er en annen gjerningsmann. Det er et steg i riktig retning, sier Meling til VG.

Fredag ble Jan Helge Andersen tiltalt for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i 2000. Dette er drapet som Kristiansen sonet 21 år i fengsel for, før han ble frifunnet.

– Viggo har lært å ta det meste med fatning. Men det er naturlig nok vanskelig for ham som for mange andre å forstå at man kan fremsette falske anklager uten å stå til straffansvar, sier Meling.

Til TV 2 sier advokaten at det er mulig han blir med som advokat dersom Kristiansen blir kalt inn som vitne i saken.

Kristiansen fikk vite om tiltalen fredag morgen.

– Vi fikk anledning til å gå gjennom det, slik at han ikke måtte lese om det første gang i mediene, sier Meling.

Saken mot Jan Helge Andersen er forhåndsberammet og vil bli behandlet i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fra 15. april i år.

