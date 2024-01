Primus motor Olav Sindland er i full gang med å kjøre skiløyper på golfbanen på Skaren i Kvinesdal.

På Facebook-siden til Kvinesdal på langs - Fra Hav til Hei opplyser han at uværet har ført til at snøen har blåst i store fonner og at det er is mange steder.

Likevel blir det skiløyper.

«Kjørte litt med scooteren i går og med løypeutstyr i kveld. Kjører og sletter igjen i morgen og setter spor der det er mulig. Det ble ganske greit, men det er litt isete noen steder. Det er kjørt på begge sider, men ikke hele den vanlige løypa.», kunne han opplyse om på Facebook-siden torsdag kveld.

Det er oppkjørte skiløyper en rekke steder i regionen. I Kvinesdal er blant annet også den nye lysløypa på Kvinlog kjørt opp.

- Det er supre forhold, ikke bare i den nye to kilometer lange lysløypa, men også en tre kilometer lang trasé og en femkilometer er oppkjørt, kan Inge Helle i Knaben og Fjotland idrettslag opplyse om.

Også på Knaben er det oppkjørt løyper.

I Lyngdal har Kvås idrettslag kjørt opp løyper både i dalen og oppe på Morsfjellet. Også Konsmo idrettslag har kjørt opp lysløypa på Helle. Det er i tillegg oppkjørt skiløyper både på Naglestad og Verdal i Hægebostad.