Politiet meldte om ulykken på Twitter klokken 22.45. Meldingen gikk på at en lastebil har kjørt inn i et hus i Danefjellveien i Farsund. Det dreier seg om en Mercedes på åtte tonn, som med last har en totalvekt på tolv tonn.

Ifølge operasjonsledelsen i Agder politidistrikt er det omfattende og store skader på bygningen, men heldigvis er ingen personer kommet til skade. Politiet rykket ut med en patrulje til stedet sent mandag kveld.

- Lastebilen har trillet inn i huset. Den skal ha stått parkert i området, opplyste operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen klokken 23.21.

Hvorfor lastebilen begynte å trille hadde politiet ingen formening om mandag kveld.

Ifølge politiet skal lastebilen taues til Kvinesdal i natt. Biltilsynet skal sjekke den der tirsdag.

Uhellet i Danefjellveien skjer bare få dager etter at en bil rant inn i gullsmedbutikken i Farsund sentrum etter at sjåføren glemte å sette på håndbrekket.