Etter hard kritikk åpner nå også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) for å justere på timetallet for bøndene. Men resten av landbrukspakken vil han ikke endre.

– Jeg registrerer at det pågår diskusjoner om akkurat dette med timetallet. De diskusjonene mener jeg kan føre fram til en enighet. Vi er villige til å se på det, og se på justeringer. Men det overlater jeg nå til dyktige forhandlere i Stortinget, sa statsministeren i Stortinget onsdag.

Torsdag skal Stortinget stemme over nye inntektsberegninger for landbruket, som del av en plan for å løfte inntektene til bøndene. Regjeringen har fått pepper for at man legger til grunn at bøndene skal jobbe flere timer enn andre i løpet av et år.

Kan komme endringer

Akkurat på dette punktet har også finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet at det kan komme endringer.

Støre avviser imidlertid at de vil endre på andre deler av opplegget som er lagt fram.

– Når det gjelder om vi er villige til å gå med på «det punktet», på «det punktet», resten av den pakken, så er svaret nei. For vi har lagt fram et ansvarlig opplegg, sier Støre.

Statsministeren ble spurt ut av SV-leder Kirsti Bergstø, som ville vite hvorfor regjeringspartiene ikke vil være med på et kompromissforslag fra SV, KrF, Rødt og MDG når det gjelder inntektsberegningen. Regjeringen har i stedet søkt flertall sammen med Høyre og Venstre.

– Nå pågår disse forhandlingene. Innspurten er i Stortinget, og det skal stemmes i morgen. Jeg mener at vi har lagt fram et godt balansert samlet opplegg, sier Støre.

– Har lagt ned ett gårdsbruk hver dag

KrF-leder og tidligere landbruksminister Olaug Bollestad mener at «rundballen» nå ligger hos regjeringen.

– Det er faktisk opp til regjeringen å ta grep for å finne en bedre løsning på det de selv har foreslått. Vi er klare til å forhandle om en bedre avtale. På din vakt, Støre, er det sånn at man har lagt ned ett gårdsbruk hver dag. Det er flere bønder der ute som er oppgitt, skuffet og sinte, sa hun i Stortinget.

Høyre: Svært uryddig

Høyres Lene Westgaard-Halle reagerer sterkt på Støres svar.

– Jeg vet ikke om jeg skal kalle det tragisk eller komisk. Dette er svært uryddig, sier Westgaard-Halle til Altinget.

Hun sier Høyre allerede har strukket seg langt fordi de ønsker en stabil enighet som holder gjennom skiftende regjeringer.

– Så går regjeringen ut og sier «nei, vi er ikke enige med oss selv, så nå skal vi forhandle vekk det vi har lagt fram i stortingsmeldingen, som vi har et flertall for».

