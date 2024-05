På onsdag kommer konsept for seniorboliger på Feda, Liknes og Kvinlog opp for formannskapet.

Saken går ut på løsninger for fremtidige seniorboliger, innunder kommuneplanens samfunnsdel med mål om at Kvinesdal skal være et aldersvennlig lokalsamfunn.

I 2022 startet Kvinesdal kommune en mulighetsstudie for å se på hvordan fremtidens eldreboliger i Kvinesdal kan se ut og løses. På førstkommende onsdag skal formannskapet ha saken opp på agendaen, med konsept for seniorboliger på Feda, Liknes og Kvinlog.

Kommunedirektørens innstilling er at administrasjonen får i oppdrag å gjennomføre en innbyggerundersøkelse for å kartlegge hvilke boligønsker og behov innbyggerne har når de er eldre. Administrasjonen får i oppdrag å legge eiendommen på Feda ut for salg med mål å bygge private seniorboliger. Under høstens budsjettarbeid skal det avsettes midler til en prosjektstilling som bolig – og seniorveileder, eventuelt innkjøp av kompetanse for videre arbeid.