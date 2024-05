15 prosent syntes filmer som varer over 120 minutter – altså to timer – var akseptabelt, mens kun 2 prosent syntes det var greit med en film lenger enn 150 minutter (2,5 timer), viser svarene som Talker Research fikk fra 2000 amerikanere, skriver The Guardian .

Samtidig viser det seg at ni av de ti mest innbringende kinofilmene klokker inn på over to timer. Tre av dem («Avengers: Endgame», «Avatar: Way of Water» og «Titanic») varte over tre timer. Bare 2019-filmen «Løvenes konge» havnet under to timer, så vidt det var, med 118 minutters lengde.