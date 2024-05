Først da væpnet politi skjøt granater med tåregass inn i boligen på Dalane i Rogaland, fikk de kontroll på to kjenninger. Etterpå ble de løslatt.

Den omfattende aksjonen utenfor en adresse i Dalane opptok mye av Sørvest politidistrikts tilgjengelige ressurser hele søndag ettermiddag. Etter flere trusler mot politiet fra to godt kjente kriminelle gjennom helgen, ble det søndag besluttet at adressen skulle ransakes.

– Bakgrunnen for ransakingen var at det ble ringt inn trusler til politiet. Politiet måtte ransake adressen og få kontroll, forteller politiadvokat Erik Engløkk til NTB. En person er siktet for trusler.

Da politipatruljene ankom stedet, fikk de derimot ikke kontakt med dem som var der. På grunn av truslene væpnet politiet seg før de skulle gå inn på adressen. Men de på innsiden ville ikke åpne døra.

En nabo på stedet fortalte til Stavanger Aftenblad at politiet tok i bruk både drone og megafon i forsøkene.

– Vi ga dem utallige pålegg. Til slutt måtte vi gå et hakk opp, sier operasjonsleder Irene Ragnhildstveit i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet måtte til slutt skyte tåregass gjennom vinduene på adressen. Først da fikk de kontroll på de to som var innendørs, og kunne utføre ranssakingen. Ifølge politiadvokaten er det gjort beslag på adressen, men han vil ikke si hva som er funnet.

Begge personene som var på stedet, ble løslatt kort etter.

En av de to ble siktet for trusler, men politiadvokaten vurderte det til at vedkommende ikke utgjør noen fare for allmennheten eller at det er fare for å ødelegge bevis.