Rykket ut på trafikkuhell

Politiet i Agder fikk klokken 10:14 søndag formiddag melding om et trafikkuhell på E39 ved Lenesfjorden i Lyngdal.

– Vi har fått melding om en bil som skal ha vært borti autovernet, og vi er på vei dit nå. Det virker udramatisk, og vi har foreløpig valgt å kalle det for et uhell, sier operasjonsleder Eivind Formo til Lister24 like før kl. 10:20

Noen få minutter senere ringer operasjonslederen opp igjen og sier at patruljen ikke har funnet den aktuelle bilen på stedet, og det er derfor uvisst hva som har skjedd.