Positiv til vannkraftverk i Lastadbekken

Like ved brua over Lastadbekken i Lyngdal kan et småkraftverk bli bygget dersom NVE gir konsesjon. Vis mer Torrey Enoksen

Formannskapet i Lyngdal er positiv til at Ren Energi Ramsland AS og Rabben AS får et mindre kraftverk nederst i Lastadbekken.