Den landsdekkende båndtvangen trer i kraft mandag 1. april. Norsk Kennel Klub oppfordrer hundeeiere til å opptre ansvarlig og overholde båndtvangen.

– Det er presisert at båndtvang betyr at hunden skal være fysisk i bånd, eller forsvarlig inngjerdet. Det er ikke tilstrekkelig at hunden er under kontroll og i følge med eieren, heter det i en pressemelding fra Norsk Kennel Klub.

Båndtvangen som gjelder fram til og med 20. august gjelder for alle hunder, uavhengig av rase, størrelse og brukstype.

Dyrelivet er ekstra sårbart fra april til august, og hunder skal derfor holdes i bånd for å beskytte velferden til vilt og deres avkom.

Norges Kennel Klub mener egne friområder for hund er et viktig innslag i hundevelferden, og vil derfor arbeide for at flest mulig hunder skal på tilgang til dette.

