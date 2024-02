Det ble en kontrastfull januar med mye snø, kulde og ekstremvær. Vi må tilbake til 2014 for å finne en mer snørik januar på Sør- og Østlandet.

Det begynte med snøkaos i Sør-Norge og endte med ekstremvær i Nord-Norge.

– Snøen kommer som regel litt lenger nord. I januar kom det kraftige snøfallet lenger sør og traff befolkningstette områder, og det fikk store konsekvenser, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

Mange steder på Østlandet og Sørlandet fikk to–tre ganger de normale snømengdene. Vi må tilbake til 2014 for å finne en mer snørik januar her.

Ti stasjoner med mer enn 15 års drift fikk ny rekord for snødybde i januar.

Risør brannstasjon fikk 120 centimeter snø på det meste. Den gemle rekorden var på 85 centimeter og er fra 2014.

Ekstremvær

På tampen av måneden var ekstremværet «Ingunn» på vei inn mot deler av Trøndelag og Nordland. Natt til torsdag ble det satt ny norgesrekord i middelvind. Rekorden ble satt på Kvaløyfjellet i Sømna kommune på Helgeland.

– Hvordan vind blir påvirket av klimaendringene forskes det på. Foreløpige resultater antyder at gjennomsnittsvinden ikke vil øke, men de kraftigste vindene kan bli sterkere. Det betyr at stormene kan bli sterkere i framtiden, sier klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt.

Unormalt kaldt

Siden oktober 2023 har det vært unormalt kaldt, og vi må tilbake til 2002 for å finne en like lang, sammenhengende kuldeperiode. En ny studie som så på kuldeperioden i januar, viser at det ville vært kaldere uten global oppvarming.

– En tilsvarende kuldeperiode ville vært fire grader kaldere i en verden uten menneskeskapte klimaendringer, sier klimaforsker Karianne Ødemark ved Meteorologisk institutt.

