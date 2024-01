Per klokken 19:15 torsdag kveld er det kun tre strømkunder på Biland i Farsund og en strømkunde på Hidra som er uten strøm, ifølge strømkartet til Glitre Nett. I tillegg er det noen få innmeldte feil på strømnettet både i Farsund, Lyngdal og på Feda.

Det betyr at de tidvis store strømbruddene som regionen har opplevd de siste dagene er over for denne gang. Blant annet var beboere på Svenevik i Lyngdal uten strøm i rundt 32 timer før de fikk den tilbake ved 17:15-tiden torsdag.

