Selv om Farsund kommune til nå ikke har hatt alvorlige hindringer i noen av de kommunale tjenestene i forbindelse med den pågående værsituasjonen, påpeker de at kommunen overvåker situasjonen nøye.

- Vår brøyteberedskap er høy og vi prioriterer etter beste skjønn. Vær oppmerksom på at man skal ikke kontakte nødetatene for værrelaterte problemer. Denne typen pågang hos nødetatene skaper utfordringer for andre beredskapsbehov, skriver Farsund kommune på sin hjemmeside.

Samtidig kommer de med råd til innbyggerne.

- Dersom du ikke har et nødvendig ærend, er det best å ikke gå ut. Vurder forebyggende tiltak i forhold til ising og frost (vann kan fryse, ising på utstyr/gjenstander). Meld gjerne inn dine innspill og spørsmål om vegforhold på vårt elektroniske meldeskjema. Relevante telefonnumre for beredskap finner du på vår hjemmeside, skriver kommunen videre.

I tillegg de innbyggerne om å tenke på egenberedskap både nå og i fremtiden.

- Pass på at du har det mest nødvendige tilgjengelig i hjemmet slik at du ikke behøver å forlate hjemmet under krevende værsituasjoner. Ta vare på eldre som bor alene og sjekk hvordan det står til med dine nærmeste, og hos naboen. Les mer om egenberedskap på sikkerhverdag.no, skriver Farsund kommune på sin hjemmeside.