Nylig ble det kjent at det ble startet nedsalg av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Natt til tirsdag var det klart at hele 8300 vil være eiere i banken, og overtegningen var svært stor.

– Dette er resultater vi bare kunne drømme om. Når 8300 småsparere har valgt å tegne seg for en samlet sum på om lag 2 milliarder kroner i det offentlige tilbudet, så er det en stor tillitserklæring. Det betyr mye for oss at så mange har tro på banken. Dette styrker tilhørigheten vår til landsdelen, sier konsernsjef Geir Bergskaug i en pressemelding.

Ifølge banken bestod nedsalget av tre ulike tilbud; et til institusjonelle investorer, et til småsparere og et til bankens egne ansatte. Totalt utgjorde samlede tegninger i overkant av 8,3 milliarder kroner. Prisen per egenkapitalbevis er satt til 125 kroner, og det skal tildeles bevis for om lag 2,9 milliarder kroner.

– Vi skulle gjerne vært i posisjon til å tildele flere egenkapitalbevis. Selv om flere skulle ønske seg en større tildeling enn de får, så er den store interessen et tegn på at eierskapet de nå får i banken er attraktivt, påpeker Bergskaug.

Nedsalget fra stiftelsen skal være siste del av en rekke tiltak som har blitt gjort for å styrke egenkapitalbeviset til Sparebanken Sør, og gi banken en bedre kapitalstruktur. Allerede i fjor vår konverterte banken rundt 3 milliarder kroner av grunnfondskapitalen til eierandelskapital, og overførte de nye egenkapitalbevisene til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Dette skal ha gitt en betydelig økning i bankens børsverdi, på linje med tilsvarende regionsparebanker.