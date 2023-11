Like før klokken 16:30 torsdag ettermiddag melder politiet i Agder på X/Twitter at de har fått melding om en stolpe som ligger/henger over Vesterdalsvegen ved Sagen i Kvinesdal.

- En bil har kjørt i stolpen. Det er mulig å passere på stedet. Politiet er på vei til stedet, skriver politiet i Agder på X/Twitter.

Klokken 17:37 melder politiet at stolpen er fjernet, og at de er ferdige på stedet.