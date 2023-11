En person er siktet for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand i Lyngdal sentrum natt til lørdag.

Det var ved 03-tiden at en politipatrulje meldte fra til Agder-politiets operasjonssentral om en bil som stakk fra kontroll.

Bilen ble funnet parkert i nærheten, og to personer ble sett løpe fra bilen.

Politipatruljen fikk raskt kontroll på den ene av dem, mens den andre personen ble funnet av poltiets hundepatrulje.

Politiet i Agder opplyser på X (tidligere Twitter) at bilføreren var beruset, og at det er blitt tatt utvidet blodprøve av vedkommende. Sjåføren hadde heller ikke førerkort, og vil bli anmeldt for forholdet.