Vegtrafikksentralen advarer mot at det i morgentimene onsdag er fare for is og glatte veier på grunn av regn som fryser på kald bakke og overgang til mildvær.

Det er meldt om glatte veier flere steder i Agder onsdag morgen.

Det er så langt ikke meldt om trafikkuhell i Lister som følge av føreforholdene.

I Grimstad skal imidlertid en personbil ha snurret rundt på E18 på grunn av glatt veibane.