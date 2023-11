En måned etter at uværet Babet feide over Sørlandet og sørget for at flere tusen kunder mistet strømmen, pågår fortsatt oppryddingsarbeidet. Store mengder trær må fjernes for å trygge strømforsyningen langs kysten.

Uværet, med orkan styrke i vindkastene, sørget for at store mengder trær blåste overende. Spesielt utsatt var områdene helt ute langs kysten. Hele Sørlandskysten var berørt, fra Risør i øst, til Flekkefjord i vest. Det resulterte i mer enn 1700 registrerte feil på lavspentnettet til Glitre Nett i løpet av noen hektiske dager i slutten av oktober.

− Det tok noen dager før alle berørte kunder hadde fått strømmen tilbake, men oppryddingsarbeidet langs lavspentlinjene holder vi fortsatt på med. Går alt etter planen er vi ferdig i midten av desember, men det tar tid og er krevende, sier Martin Slot, fagansvarlig skog i Glitre Nett.

− For Glitre Nett er det viktig å ikke bare rydde bort de trærne som falt ned, men også de som flere steder ligger inntil lavspentlinjene og kan resultere i strømbrudd neste gang det blåser kraftig eller det kommer tung våt snø. Spesielt i Høvåg, mellom Lillesand og Kristiansand, var det store mengder trær som falt ned. Her har vi brukt mye tid på rydde opp etter uværet og sikre strømnettet, forteller Martin Slot.

Flere steder er det rotvelt av store trær som ligger inntil lavspentlinjene, og her må en være svært forsiktig når trærne skal fjernes.

− Sikkerheten går alltid først, og i feilrettingen under uværet hadde vi ingen alvorlige HMS hendelser. Slik er det også i oppryddingsarbeidet. Erfarne linjeryddere tar ned trær på en sikker og god måte, sier Martin Slot, og legger til at det er mange grunneiere som fikk en del ekstra ved som følge av alle trærne som blåste ned.

− Trær som blir kappet ned fordi de ligger inntil lavspentlinjene tilhører grunneier, og Glitre Nett fjerne ikke disse eller foretar noen ytterligere form for opprydding etter uværet. Vi sikrer bare linjene slik at de igjen er best mulig rustet til å levere strøm fram til våre kunder, avslutter Martin Slot.