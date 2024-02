Det er et hull i dagens lovverk når det gjelder deling av overgrepsbilder av dyr, mener SV, som nå vil fremme forslag for å ulovliggjøre slik deling.

– Vi som samfunn må si tydelig ifra at dette er uakseptabelt. Dette er et åpenbart hull i lovverket som må tettes, sier SVs Andreas Sjalg Unneland, som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Nylig ble det kjent at en norsk gruppe på nettstedet Zooville, et nettverk for dem med seksuell interesse for dyr, har rundt 260 medlemmer, ifølge avisen Nidaros. Dyrevernorganisasjonen Noah har politianmeldt nettverket.

SV vil fremme forslag i Stortinget om å gjøre det straffbart å dele overgrepsbilder av dyr, og Unneland sier han forventer at alle partiene stiller seg bak forslaget.

– Det er i dag ulovlig å begå overgrep mot dyr, men tydeligvis lov å besitte og dele film av det samme overgrepet, sier han.

– Det er helt kokko. Dyr er sårbare for mennesker som vil begå overgrep, da har vi i det minste et ansvar for å sikre at lovverket beskytter dem.

