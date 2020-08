Åtte fikk fart-straff

Like før klokken 18.30 onsdag meldte operasjonsleder i Agder-politiet om at UP har hatt en fartskontroll i Lyngdal i ettermiddag.

Kontrollen var nærmere bestemt i 40-sonen på Fiboveien.

– 8 bilførere fikk forenklede forelegg, høyeste hastighet 54 km/t, heter det fra politiet.