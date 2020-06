Starter utbedringer på helsehuset

Dagsenteret ved Lyngdal helsesenter er den delen av bygget som består kun av en etasje. Det er her det er oppdaget settingskader. Vis mer Torrey Enoksen

Sent fredag ettermiddag mottok Lyngdal kommune en rapport om at det ikke har skjedd ytterligere settinger under dagsenteret i helsehuset.