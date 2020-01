Behandles trolig i februar

– Det er ikke store tiltak som er til behandling i saken, men uenigheten om tiltaket er, som det fremgår, stor, skriver Jan Hornung i Farsund kommune. Tom Arild Støle

Jan Hornung i Farsund kommune opplyser at det legges til grunn at tiltakshavers dispensasjonssøknad blir fremlagt for utvalget til behandling i teknisk utvalgs møte i februar.