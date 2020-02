Snurt over avslag - flytter produksjonen

Slik ser Marine Wind Energy for seg hvordan vindturbinen som utnytter vind med lite vind kan se ut og monteres på skip eller flåter til oppdrettsnæringen. Marine Wind Energy AS

Produksjonen av vindmøller til marin næring kan havne på Jæren i stedet for i Lyngdal som følge av avslaget fra Listerfondet om å gi tilskudd til patentbeskyttelse.

Daglig leder i Marine Wind Energy AS i Lyngdal, Jan Skoland, er skuffet over at fondet ga avslag på søknaden.