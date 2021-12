Derfor håper vi du har lyst til å sende oss dine bilder fra nyttårsfeiringen, så legger vi dem ut i en egen sak med lesernes bilder.

Vi er interessert i bilder enten du feirer hjemme i regionen eller andre steder i verden. Det trenger ikke nødvendigvis være tradisjonelle fyrverkeribilder, men et glimt av din feiring.

Bildene kan du sende oss på e-post, til redaksjon@lister24.no.

Skriv noen linjer om hvor bildet er tatt, hvem som er fotograf og eventuelt hvem som er på bildet. (Husk å forsikre deg om at det er i orden for de som er avbildet at de havner i avisen).