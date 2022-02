I fredagens program fikk vi se at lyngdølen sang låten «Keep Your Hands to Yourself» av The Georgia Satellites under sin «blind audition». Det gjorde hun så bra at dommer Yosef Wolde-Mariam trykket på den røde knappen og snudde stolen under lyngdølens opptreden – noe som betyr at Eikeland. er klar for neste steg i «The Voice», dueller, på Yosefs lag.

- Det var veldig moro. Det var ikke verst at det var noen som snudde seg for countryrock. Det er jo en seier i seg selv, sier hun til Lister.

Overrasket

Det var først da Eikeland var ferdig å synge at Yosef Wolde-Mariam snudde seg. Hun var derfor overbevist at reisen sluttet allerede på audition.

– Jeg hadde snudd meg mot bandet og innfunnet meg at jeg var ute. Så vendte jeg meg mot dommerne og der satt han og så på meg. Da ble jeg veldig glad, sier hun.

– Jeg synes du har en sånn ekstremt kul kvalitet i stemmen. Det var bare veldig «deg». Digget det! Og så tenker jeg også: hva annet bor i deg? Så jeg bare syntes det var så interessant, og det hadde ikke vært rettferdig at du ikke skulle videre på «The Voice», sa dommeren.

– Attitude

Espen Lind, en av de tre dommerne som ikke snudde seg under auditionen, mente Eikeland fikk vist fram mye «attitude».

– Massevis av «attitude», og du er ganske tøff som tar en sånn låt. Du får mulighet til vise masse «attitude», men du får ikke mulighet til å vise så veldig mye ellers. Og det er ganske tøft at du tar den låta og gir oss din beste tolkning av den. Så varmer det hjertet mitt hver gang jeg ser kvinnelige gitarister, det synes jeg er fantastisk.

Nå venter duell for Eikeland.

– Nivået er veldig høyt. Uansett hvem som går videre fra duellene, så er det noen som er som er veldig flinke, sier hun.

Kan møtes i duell

Eikeland er den andre fra Lister som er med videre i konkurransen. I forrige uke fikk man se Emilie Omland Grimstad (23) fra Kvinesdal imponere samtlige dommere.

– Dette synes jeg var den perfekte «The Voice»-opptreden. Klokkereint og så sjelfullt, og bare så fint at det treffer hjertet. Jeg tar av meg hatten, sa Espen Lind.

Kvindølen valgte Yosef Wolde-Mariam. Hun kan dermed havne i duell med Eikeland fra Lyngdal om dommeren velger å sette disse to mot hverandre i duell-runden.