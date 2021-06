Fire av seks smittede har kafeen som fellesnevner

– Kjære våre kunder. I dag fikk vi beskjed av legen/kommunen at vi måtte stenge butikken i ti dager på grunn av korona. Vi har vært borti nærkontakt med en person fikk positivt svar på korona, skriver daglig leder av Små-Pris Café på virksomhetenes facebook-sider.

I en pressemelding fra kriseledelsen i kommunen fredag formiddag kommer det fram at smittesporingsteamet i Lyngdal anmoder personer som siste tiden har vært innom Små Pris Kafé i Alleen om å teste seg.

Flere smittede på kafeen

Onsdag kveld ble det iverksatt omfattende strakstiltak og smittesporing etter at en beboer på Lyngdal helsehus testet positivt for covid19. Som en konsekvens er flere ansatte i hjemmesykepleien satt i karantene.

– Personen det gjelder er relativt mobil, og selv om det er flere teoretiske smitteveier, er det på det rene at vedkommende også har vært innom den tidligere Mega-kafeen i sentrum. Nå kjent som Små Pris Kafé, informerer kriseledelsen.

Det er for tiden seks smittede personer i Lyngdal, og fire av disse har kafeen som fellesnevner.

Personen det gjelder er relativt mobil, og selv om det er flere teoretiske smitteveier, er det på det rene at vedkommende også har vært innom den tidligere Mega-kafeen i sentrum.

Frykter nytt utbrudd

Fra kommunen uttrykkes det derfor en viss uro over at et nytt lokalt utbrudd kan være under oppseiling.

– De som har vært innom kafeen i tidsrommet 11. til 15. juni anmodes derfor om å teste seg. Dette gjelder personer som ikke er fullvaksinerte og som nå kjenner på symptomer. De trenger ikke å gå i karantene, heter det fra kriseledelsen.

– De to andre smittetilfellene er en kvinne, der smitten knyttes til Stavanger. Her er det få nærkontakter. Og en mann med foreløpig ukjent smittekilde. Smittesporing pågår, informerer kriseledelsen.

Totalt antall personer i karantene i Lyngdal er nå 25.