Bot og erstatning etter uaktsom kjøring

22-åringen fra Flekkefjord kjørte uaktsomt og krasjet med en syklist, brukte hasj og kjørte for fort. Nå er han dømt i Kristiansand tingrett. Mona Wikøren

En 22 år gammel mann bosatt i Flekkefjord er dømt for uaktsom kjøring, bruk av hasj og for å ha kjørt for fort.

Kristiansand tingrett har idømt 22-åringen en bot på 8.500 kroner, subsidiært 17 dagers fengsel. Grunnlaget er at han torsdag 18. oktober 2018 kjørte på en el-syklist i Østerveien i Kristiansand.