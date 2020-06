Både sjåfør og passasjer anmeldes

Klokken 17.40 lørdag melder operasjonsleder i Agder-politiet via Twitter at en bilfører mistenkes for å kjøre i ruset tilstand.

Vedkommende kjøres til legevakt for å bli tatt blodprøve av.

Det viste seg også at personen som kjørte bilen ikke hadde førerkort.

Bileieren var passasjer i bilen.

– Han har overlatt bilen til en som ikke tilfredsstiller kravene til å kjøre bil og anmeldes for dette, opplyser operasjonsleder.