Pilotstudie ved NTNU viser positive resultater for migrenesykdommer

Åtte av ti migrenepasienter som har deltatt i en pilotstudie ved NorHead, hadde effekt av en ny måte å sette injeksjon for å behandle migrene og klasehodepine.

Det kommer fram i en reportasje i Stavanger Aftenblad der avisen følger en pasient med klasehodepine som deltar i studien.

Forskerne ved nasjonalt senter for hodepineforskning (NorHead), som er tilknyttet NTNU, ser på effekten av å behandle kronisk migrene og klasehodepine med nervegiften botulinumtoksin, populært kalt Botox.

Nerveknuten ligger bak ansiktsskjelettet, like under øyehulen. Forskerne tror at ved å sette en dose med nervegift i den, blir smertebanen blokkert.

– De fleste av disse banene går dypt i hjernen og er ikke tilgjengelige for behandling. Men så er det et svakt punkt. Det er en nervetråd som går ut av skallen og ned i ansiktet til øyet og nesen, og tilbake igjen. Den har et omkoblingspunkt som ligger dypt i ansiktet, og det er vårt punkt, sier Tore Wergeland Meisingset, overlege og prosjektleder for studien, til avisen.

Forskerne tror kronisk migrene og klasehodepine benytter de samme nervebanene for å skape smerter. Derfor foregår det to parallelle studier, der man bruker samme metode.

Pilotstudien har vist at åtte av ti migrenepasienter har hatt effekt av den nye måten å sette injeksjon på, der effekten er definert ved 50 prosent reduksjon i hodepineplager.

(©NTB)