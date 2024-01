110 Agder meldte på X/Twitter klokken 12 lørdag at brannvesenet har rykket ut på pipebrann på Glendrange i Flekkefjord.

Rett før klokken 13 meldte politiet at pipebrannen, som de fikk melding om klokken 11:43, hadde utviklet seg.

- Det har brent i noe av konstruksjonen på huset. Politiet til stedet for undersøkelser. Det er kontroll på brannen, skriver politiet i Agder på X/Twitter.

Like over klokken 14 opplyste politiet at det ikke er snakk om pipebrann, men en brann som har oppstått under fyring og så har det tatt fyr i en vegg ved ildstedet.

Politiet meldte samtidig at de er ferdige på stedet, og oppretter sak på forholdet.