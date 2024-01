Tørke og flom førte til redusert produksjon av norske grønnsaker i fjor. Nå varsler Landbruksdirektoratet mangel på norske poteter i vår.

– Den dramatiske reduksjonen for konsumpoteter samlet innebærer at det ikke vil bli nok norske poteter til å forsyne markedet utover våren. Det vil føre til økt behov for import av poteter, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Årsaken til avlingsproblemene er tørken tidlig på sommeren i fjor, fulgt av flom i forbindelse med uværet Hans i august. Samtidig har etterspørselen etter norske poteter vært høy.

(©NTB)