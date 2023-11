Miljødirektoratet anbefaler at Norge bør redusere utslipp av klimagasser med minst 80 prosent i 2035.

I 2025 skal alle land melde inn forsterkede klimamål under Parisavtalen for perioden etter 2030.

I en ny rapport bestilt av Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet vurdert både ambisjonsnivå og mulige innretninger av målet som skal meldes inn til FN.

De anbefaler at Norge bør ha som mål å redusere utslipp av klimagasser i 2035 tilsvarende minst 80 prosent av nasjonale utslipp i 1990.

– Parisavtalen er tydelige på at industrialiserte land må gå foran, og vi mener at målet må være i størrelsesorden 80 prosent kutt i 2035 for at det skal kunne kan anses som en rettferdig andel av globale reduksjoner, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet mener også at Norges ambisjonsnivå bør ta utgangspunkt i det laveste temperaturnivået i Parisavtalen – å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.

