Torsdag ble det meldt om at all trening i Eilert Sundt-hallen i Farsund utgikk. En mobilkran parkert på parkeringsplassen over hallen var årsaken.

I følge hallansvarlig Sigurd Olsen i Farsund kommune måtte gymtimen på skolen denne dagen avbrytes.

Dette var på grunnlag av at en fryktet taket kunne gi etter på grunn av tyngde fra mobilkranen.

– Så fort kommunen fant ut av dette, stengte vi hallen. Det er en begrensning på parkeringsplassen på 10 tonn per. kjøretøy. Vi har hatt inne en konsulent som ikke har funnet skade på bygget, forteller enhetsleder i teknisk drift Farsund, Roy Quale.

Videre presiserer han at det hele er en sikkerhetsrutine, og at alt er som normalt igjen.