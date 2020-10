Avviste anken: Retten forblir lukket

Ansvarlig redaktør Svein Morten Havaas i Lister synes det er uforståelig at pressen ikke får være tilstede under den aktuelle rettssaken. Vis mer Thomas Grønvold

– Vi er skuffet over avgjørelsen, sier redaktør Svein Morten Havaas etter at Agder lagmannsrett avviser regionavisen Listers anke om lukkede dører i rettssaken mot en 49 år gammel farsundsmann som er tiltalt for flere voldtekter.