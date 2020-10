Annerledesåret for hele bilbransjen

– 2020 har vært utfordrende, medgir daglig leder Lars Magne Støle ved Lyngdal Karosseri & Auto Vis mer Torrey Enoksen

2020 ble et helt annet bil-år enn bransjen hadde seg for seg for snart ti måneder siden. Etter tilnærmet stans i nybilsalget i vår, merker forhandlerne økt etterspørsel etter nyere biler.