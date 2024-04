Dette er de viktigste nyhetene fra natten., ifølge NTB:

Drapsetterforskning på Grünerløkka i Oslo

Politiet i Oslo rykket i natt ut til det som fremstår som et mulig drap på Grünerløkka i Oslo. En mann er pågrepet i saken, og den døde er en kvinne. Mannen befant seg på stedet da politiet kom til stedet, opplyser Oslo politidistrikt.

– Da vi kom fram, kunne vi konstatere at en person var drept. Gjerningspersonen var også på stedet, sier politiets innsatsleder på stedet, Arve Røtterud, sier til NTB.

– Flere titalls døde funnet på Shifa-sykehuset

Det israelske militæret har trukket seg ut fra Shifa-sykehuset på Gazastripen, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det Hamas-styrte helsedepartementet opplyser i natt at det er funnet «dusin» med døde. Det israelske militæret (IDF) har ikke kommentert opplysningene.

Det har vært harde kamper på sykehuset, som er det største på Gazastripen, i flere uker. Israel hevdet i forrige uke på ha drept 200 terrorister på stedet, mens menneskerettsaktivister kalte kampene et direkte angrep på sivile.

Medier: Russland kobles til Havanna-syndromet

En enhet innen den russiske etterretningstjenesten kobles til Havanna-syndromet, ifølge en omfattende granskning fra 60 Minutes, Der Spiegel og The Insider. De tre mediene publiserte sine artikler i natt norsk tid. Der hevdes det at syndromet kan stamme fra energivåpen som bæres av medlemmer av enheten 29155 i den russiske etterretningstjenesten GRU.

Fenomenet som kalles Havanna-syndromet, ble først rapportert fra flere utsendte ved den amerikanske ambassaden i Cubas hovedstad Havanna i 2016. Blant symptomene var hodepine, migrene, svimmelhet og hukommelsessvikt. Enkelte fortalte at de hørte høye lyder og trykk mot hjernen.

Erdogan om lokalvalg: Et vendepunkt

AKP ligger an til nederlag i Tyrkias fem største byer i lokalvalget. Partileder og president Recep Tayyip Erdogan vedgår at resultatet ikke var som håpet. Opposisjonen er optimistisk etter at resultatene fra lokalvalget viser at de leder i landets største by Istanbul og hovedstaden Ankara.

– Lokalvalget er ikke slutten for oss, men et vendepunkt, sier Erdogan ifølge nyhetsbyrået Reuters. Nå venter selvkritikk og å ta tak i ting som sviktet, ifølge presidenten.

Vellykket brokkoperasjon for Netanyahu

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble i går operert for brokk under full narkose. Operasjonen var vellykket, opplyser kontoret hans i natt norsk tid.

Den ble gjennomført etter at legene oppdaget problemet under en rutineundersøkelse lørdag, opplyser hans kontor. Visestatsminister og justisminister Yariv Levin fungerte som statsminister mens operasjonen pågikk.

Angrep mot boligen til Libyas statsminister

Boligens til statsministeren i Libyas FN-støttede regjering er angrepet med rakettdrevne granater, men det er ikke meldt om ofre, ifølge en minister. Angrepet skjedde i går, opplyste ministeren til nyhetsbyrået Reuters i natt.

Libya har i dag to rivaliserende regjeringer. Statsminister Abdelhamid Dbeibahs FN-støttede regjering holder til i Tripoli, mens en regjering i øst støttes av opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits.

Henvendelser etter «streetmeet» i Oslo

Politiet har i løpet av natten fått flere henvendelser fra folk om biler og motorsykler som har kjørt stygt og med høy hastighet på veinettet i Oslo.

I en melding på X, tidligere Twitter, skriver politiet at de har observert større ansamlinger av biler på flere steder i hovedstaden. Hendelsene settes i sammenheng med et såkalt «streetmeet». Dette er når flere biler samles for å kjøre fort på veiene.

Tyske Jäger stoppet Schefflers seiersrekke

Scottie Scheffler kunne i natt norsk tid bli den første spilleren på PGA-touren i golf som vinner tre turneringer på rad siden 2017, men ble stoppet av tyske Stephan Jäger.

Alt ble avgjort på det siste hullet, da verdenseneren bommet på sin birdieputt og muligheten til å sikre omspill.

(©NTB)