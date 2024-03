Ukjente personer har kappet ned flere trær med motorsag og lagt trærne over fylkesvei 614 og riksvei 5 ved Florø lørdag kveld og natt til søndag. Flere biler kjørte inn i trærne.

– Ingen er kommet til skade, men det er bare flaks, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB. Han sier de ser svært alvorlig på sakene.

Klokken 23.30 fikk politiet melding om at flere trær var kuttet ned og lagt over veibanen på fylkesvei 614 mellom Magnhildskartunnelen og Grov i Kinn kommune. Her ble veien ryddet før noen kjørte inn i trærne.

To timer senere ble riksvei 5, Florøvegen, ved Knapstad mellom Eikefjord og Storebru i Kinn kommune stengt etter at en bil kjørte inn i et tre som lå over veien. Her var det fem personer i bilen. Ingen av dem ble skadet.

– Også her var det flere trær som var kuttet med motorsag. Under varslingen av ulykken kjørte to biler til inn i det samme treet. En tredje bil kjørte i grøfta for å unngå treet. Det er store materielle skader, men ingen personskader, sier Kolltveit.